KKTC Fenerbahçeliler Derneği, Dünya Engelliler Haftası nedeniyle Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’ni ziyaret etti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneğinden verilen bilgiye göre, dernek başkanı Tolga Ahmet Raşit, ziyarette yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği’nin özverili çalışmalarını büyük bir memnuniyetle takip ettiklerini kaydetti.

KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nin, Ortopedik Özürlüler Derneği’nin çalışmalarına her türlü katkıda bulunmaya hazır olduğunu dile getiren Raşit, ilk etapta derneğin öncelikli ihtiyacı olan endüstriyel fırın konusunda yardımcı olacaklarını aktardı.

Raşit, dernek yönetimi olarak görevde oldukları sürece ortak projeler yapmak istediklerini ifade etti.

Ziyarette, KKTC Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Tolga A. Raşit, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit’e plaket de takdim etti.

Açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit de, ziyaretten onur duyduğunu belirterek, Fenerbahçeliler Derneği ekibine katkıları ve farkındalıkları için teşekkür etti.