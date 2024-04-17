Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşması ele alındı.

Feyzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verdi:

“Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz’a Türkiye-KKTC İktisadi ve Mali İşbirliği Anlaşmamız çerçevesinde takip ettiğimiz işlerle ilgili kapsamlı bir arzda bulundum. Kabulleri için çok teşekkür ediyorum.”