Kıbrıs dosyası yayınlanmadan önce, Yunan siyasetçileri, Amerikalı yetkilileri ve NATO üyelerini suçlayıcı ifadeler içeren “bazı önemli belgelerin dosyadan çıkarıldığı” ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi, Yunanistan Meclisi Araştırma Komitesi’ne 1986-1988 yıllarında sunulan ve diktatörlük döneminde Kıbrıs ile ilgili olan bu belgelerde Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere ile olan ilişkiler, Atina-Lefkoşa ilişkileri, NATO’nun rolü ve Amerikalıların darbe ile Barış Harekatı’ndaki rollerine dair ifadeler bulunduğunu yazdı.

Gazete, bu belgelerin yaklaşık 50 yıl boyunca Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın arşivinde saklandığını ve 185 dosyadan oluştuğunu kaydederken, ilk defa, dönemin Rum Meclis Başkanı Yannakis Omiru’nun girişimiyle dosyalardan bazılarının Rum Meclisi’ne verildiğini ve kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti.

O dönemde Yunanistan’da iktidar partinin SİRİZA, Meclis Başkanı’nın da Zoi Konstandopulu ile Nikos Vutsis olduğunu anımsatan gazete, daha sonraları iktidara Kiriakos Miçotakis ile Nea Dimokratia partisi geldiğinde, bu dosyaların yayınlanmasına ara verildiğini ve şimdiye kadar 13 bölüm yayınlandığını yazdı.

Gazete, Yunanistan Dışişleri Bakanlığı’nın arşivinde bulunan bu belgelerin zamanla yağmalandığını; dosya Yunanistan Meclisi’ne sunulmadan önce Yunanistan-ABD ilişkilerini zedeleyebilecek belgelerin dosyadan çıkarıldığını kaydetti.

Haberde, Amerikan Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’nin de 1981’de yayınladığı raporda, ABD’nin Cunta darbesi ve Barış Harekatı sırasında ABD’li yetkililerin oynadığı role ilişkin belgelerin yayınlanmasından endişe duyduğunu ifade ettiği belirtildi.