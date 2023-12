Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 2 ayda 75 gazetecinin öldürüldüğünü açıkladı.

Filistinli Gazeteciler Sendikası, İsrail'in iki ayı geride bırakan saldırılarında yaşamını yitiren, yaralanan, alıkonulan ve evlerini kaybeden gazetecilerle ilgili bir rapor yayımladı.

Rapora göre, saldırılarda 75 gazeteci hayatını kaybetti, yaklaşık 80 basın mensubu yaralandı. Ayrıca 2 gazetecinin de kayıp olduğu belirtildi.

İsrail'in binlerce sivilin ölümüne, on binlercesinin de yaralanmasına neden olan saldırılarında, yüzlerce savaş suçu ve ihlale imza attığı kaydedildi.

-Medya kuruluşları İsrail'in hedefinde

Raporda, ailelerini ve yakınlarını kaybeden gazetecilerin çalıştığı medya merkezlerinin de saldırılarda yıkıldığı belirtildi.

İsrail saldırılarında 60 gazetecinin ailesinin evlerinin bombalandığı, 63 basın kurumu ve büronun da tahrip edildiği aktarıldı.

Saldırılarda aldıkları hasar nedeniyle biri işgal altındaki Batı Şeria'da, 24'ü Gazze Şeridi'nde olmak üzere 25 yerel radyo istasyonunun çalışmalarında aksamalar meydana geldi.

-Gazetecilerin görevlerini yerine getirmesi engelleniyor

İsrail yönetimi bu süreçte 3 medya kuruluşunu kapattı, 41'i Batı Şeria'da, 2'si Gazze'de olmak üzere 43 gazeteciyi gözaltına aldı veya alıkoydu.

Raporda Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın, gazetecilerin can güvenliğinin sağlanması, mesleklerini icra edebilmeleri, uluslararası koruma sağlanmasının yanı sıra İsrail'in saldırılarda hayatını kaybeden gazetecilerin ölümünden sorumlu tutulması ve yargılanması için çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürdüğü vurgulandı.

Raporda ayrıca, İsrailli yetkililerin gazetecilerin kasıtlı hedef alındığına dair delil yetersizliğinin bulunduğu yönündeki açıklamalarının İsrail'in yalanlarının bir parçası olduğu ve sahadaki gerçeklerin bu tür savunmaları yalanladığı ifade edildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikası'nın raporuna göre İsrail saldırılarında hayatını kaybeden gazetecilerin isimleri şu şekilde:

Abdülhamid el-Karnavi (21), Şeyma el-Cezzar, Hassan Fercullah, Edhem Hasavne (41), Muntasır es-Savvaf (33), Abdullah Derviş, Nadir en-Nezeli, Mustafa Bekir, Emel Zuhd (27), Muhammed Muin Ayyaş (29), Asım Adli el-Beraş (34), Muhammed Nebil ez-Zuk (29), Cemal Muhammed Heniyye (21), Ayat Omer Hadura (27), Hamis Salim Hamis (19), Bilal Cadullah Hasan Salim (45), Hasune Selim (28), Sari Mansur (32), Abdulhalim Avad (41), Mustafa es-Savvaf (68), Amr Salah Ebu Hayye, Musab Aşur (22), Muhammed Matar, Musa el-Beraş (30), Ahmed Emin Fatime (29), Ahmed el-Kura (27), Yahya Ebu Muni, Muhammed Ganim el-Cace (31), Muhammed Ebu Hasire (53), Heysem Harare, İyad Matar, Muhammed el-Beyyari, Muhammed Ebu Hatab (52), Mecid Fazl Ardenus (29), Macid Ahmed Keşku (47), İmad Abdulmehdi el-Vahidi (57), Nazmi en-Nedim (54), Hazife en-Neccar, Yasir Subhi Ebu Namus, Muhammed Fayiz el-Husni, Dua Şeref, Zahir el-Afgani (27), Cemal el-Fakavi (28), Silmi Muhaymer (34), Ahmed Abdulhay Ebu Mehadi (35), Said Semir el-Halebi (42), Mahmud Cemal Ebu Zarife (29), İman Cemal el-Akıli (29), Muhammed İmad Said Lubd (27), Ruşdi Ribhi es-Serrac (31), Ahmed Nahid Hasan Mesud (32), Hani İbrahim el-Medhun (59), Muhammed Ali (31), Aid İsmail en-Neccar, Halil İbraihim Ebu Azire (40), Semih Abdurrezzak en-Nadi (59), Receb en-Nakib (31), Muhammed Cemil Baluşe (36), Assam Muhammed Bihar (39), Abdulhadi Habib (37), Yusuf Devvas, Selam Halil Miyme (40), Husam Mahmud Mubarek (41), Ahmed Abdurrahman Şihab (42), Abdurrahman Rebi Şihab (55), Mahummed Fayiz Ebu Matar (28), Mustafa Muhammed en-Nakib (28), Hişam Muhammed en-Nevvaca (27), Said Rıdvan et-Tavil (37), Muhammed Rızk Subh (36), Enes İbrahim Ebu Şimale (27), Esad Abdunnasır Şemlah (29), Muhammed Tihami es-Salihi (29), İbrahim Muhammed Lafi (21), Muhammed Sami Cergun (28).