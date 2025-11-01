KKTC’de ilk özel radyo First FM 29’uncu yıl dönümünü kutluyor.

First FM Kurucusu Ertan Birinci, yaptığı yazılı açıklamada First FM’in yayıncılıkta “kaliteyi, özgürlüğü ve halkla bütünleşmeyi” ilke edindiğini kaydetti.

First FM’in “Kıbrıs’ın sesi, duygusu ve hafızası” anlayışıyla faaliyet gösterdiğini kaydeden Birinci, “Bu başarı, yıllardır büyük bir özveriyle çalışan tüm ekip arkadaşlarımızın, mikrofon başındaki emektarların ve en önemlisi bizleri yalnız bırakmayan dinleyicilerimizin ortak eseridir.” dedi.

First FM’in 29 yıldır kesintisiz yayın yapmasının, özgür basına, etik yayıncılığa ve halkın sesine olan inancın en büyük göstergesi olduğunu kaydeden Birinci, “Bu vesileyle, geçmişten bugüne emeği geçen herkese en içten teşekkürlerimi sunuyorum,” dedi.