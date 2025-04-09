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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı
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Öğretmen Sendikaları ve 40 örgüt Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde eylem yaptı