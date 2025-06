Kuzey Kıbrıs’ın vizyoner yapı geliştirme markalarından Four Vision Development, 20 Haziran akşamı düzenlediği “Yaza Hep Birlikte Merhaba” etkinliğiyle, 2000’e yakın seçkin davetliyi ağırladı. Hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun katılımın olduğu bu özel gece, bölgenin en dikkat çeken organizasyonları arasında yerini aldı.

Four Vision Development’ın öncülüğünde düzenlenen etkinlik, sadece yaz sezonunun başlangıcını kutlamakla kalmadı; aynı zamanda şirketin merkez ofisinin açılışı dolayısıyla simgesel bir anlam da taşıdı. Gecede, Four Vision Development’ın temelini oluşturan dört büyük vizyoner şirketin temsilcileri – Mağusa’da faaliyet gösteren Döveç Construction ve Noyanlar Group of Companies ile Girne ve Lefkoşa’da hizmet veren Recaioğlu ve Tunalı İnşaat – sahneye davet edilerek konuklar tarafından alkışlar eşliğinde tebrik edildi.

Tamamı yerli sermaye ile kurulan ve güç birliğine dayalı bu örnek ortaklık yapısıyla dikkat çeken Four Vision Development, Four Seasons Life gibi projeleriyle sadece bölgenin yaşam kalitesine değil, Kuzey Kıbrıs’ın yatırım ve turizm potansiyeline de önemli katkılar sağlamaya devam ediyor.

Gecede sahne alan Tarık Sezer Orkestrası’nın etkileyici canlı performansı, davetlilere unutulmaz bir akşam yaşattı. Sahne tasarımı, atmosfer yönetimi ve organizasyon kalitesiyle göz dolduran gece, Four Vision Development’ın profesyonel yaklaşımını ve marka gücünü bir kez daha gözler önüne serdi.

2025 yaz sezonuna vizyoner partnerleriyle güçlü bir başlangıç yapan Four Vision Development, bu özel gece ile sadece yatırım alanında değil; marka kültürü, misafirperverliği ve toplumsal etkileşim gücüyle de fark yarattığını bir kez daha kanıtladı.

Sektör temsilcileri, iş dünyasından önemli isimler, uluslararası acente yetkilileri ve yatırımcıların da yoğun ilgi gösterdiği bu özel etkinlik, Four Vision Development’ın vizyonunu ve sektördeki liderlik iddiasını güçlü biçimde yansıttı.