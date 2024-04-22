Gazeteci- yazar Mustafa Doğrusöz, dördüncü ölüm yıl dönümünde anılıyor.

Ailesinin verdiği bilgiye göre Doğrusöz için 25 Nisan Perşembe günü saat 10.30’da mezarı başında anma töreni düzenlenecek.

Aynı gün 17.30’da ise Lefkoşa’da Suat Günsel Camii’nde ruhu için mevlid-i şerif okutulacak.

-Mustafa Doğrusöz kimdir?

10 Şubat 1947 tarihinde doğan Doğrusöz, 1972’de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi İşletme bölümünden mezun olduktan sonra kısa süre polislik yaptı ve ardından gazeteciliğe 1980’de Söz gazetesinde başladı.

Doğrusöz, 1985’te Tanıtma Dairesi’nde göreve başladı, 1986’da Cumhurbaşkanlığı Basın Yayın İşleri Özel Danışmanlığı’na atandı ve 1990’a kadar bu görevi sürdürdü. 1990’da Bozkurt gazetesinde çalışan Doğrusöz, 1991’de yeniden Cumhurbaşkanlığı’ndaki görevine döndü ve 1996’da sözleşmesi yenilenmediği için ayrılarak 1998’de Kıbrıs gazetesinde köşe yazarlığına başladı. Kıbrıs gazetesinde 2003’e kadar haber müdürlüğü de yapan Doğrusöz, daha sonra sadece köşe yazarlığını sürdürdü. Bu dönemde YDÜ İletişim Fakültesi’nde dersler verdi.

Kıbrıs Türk Gazeteciler Birliği’nde bir dönem başkanlık görevini de yürüten Doğrusöz’ün “Çocuk Gözlü Dev” ve “Çünkü Ben Buralıyım” adlı kitapları bulunuyor.

Merhum Mustafa Doğrusöz’ün “Silik Anılar Durağı/Cennete Düşen Gölge” isimli anı-öykü kitabı ise Mete Adanır Vakfı yayını olarak gazeteci yazar Eralp Adanır tarafından yayınlanmıştı.

Mustafa Doğrusöz, 25 Nisan 2020’de hayatını kaybetmişti.