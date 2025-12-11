Gazeteci Enver Aysever tutuklandı.
AA’nın aktardığına göre gazeteci Enver Aysever, hakkındaki soruşturma kapsamında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklandı.
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca, Aysever hakkında, YouTube'da yayınladığı bir video nedeniyle soruşturma başlatıldı.
Aysever, soruşturma kapsamında polis ekiplerince gözaltına alındı.
Küçükçekmece Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan Aysever, "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.
TCMB: “Enflasyon beklentileri risk unsuru olmaya devam ediyor, sıkı para politikası duruşu sürecek”
İçeriği Görüntüle
Hakimlik, Aysever'in söz konusu suçtan tutuklanmasına karar verdi.