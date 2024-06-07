Bir grup sivil toplum kuruluşu yarın sabah Gazimağusa’da dere, kumul ve orman ekosistemlerinin restorasyonu konulu halka açık etkinlik düzenliyor.

5 Haziran Dünya Çevre Günü nedeniyle Her Daim Doğa Dostları, Kıbrıs Sulak Alan Topluluğu, Toplumsal Varoluş Derneği, Karpaz Dostları Derneği ve Peyzaj Mimarları Odası iş birliğinde Gazimağusa Belediyesi Halk Plajı'nda yapılacak etkinlik 7.00’de başlayacak.

Sivil toplum kuruluşları adına açıklama yapan Yusuf Şentuğ, etkinlikte, ekosistem restorasyonu, KKTC’de dere, kumul ve orman ekosistemlerinin restorasyon ihtiyacı tartışılacak. Etkinlikte ayrıca Çevre Eğitimi ve Yönetimi Uzm. Dr. Asuman Korukoğlu konu hakkında konuşma yapacak ve restorasyon ihtiyacı olan yerlerden biri ziyaret edilecek.