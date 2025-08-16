Gazimağusa’nın kurtuluşunun 51. yıldönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Zafer Anıtı’nda yer alan ilk törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

İkinci tören ise İsmet İnönü Bulvarı’na gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle başlayan tören Cumhurbaşkanı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı ve Gazimağusa Belediye Başkanı’nın halkın bayramını kutlamasıyla devam etti.

Törende 4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Üsteğmen Hacı Ömer Şağban konuşma yaparak ikinci harekatta özgürlüğüne kavuşan şehrin 51. kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Daha sonra Çanakkale Ortaokulu öğrencisi Selvanur Bahçeci “Mağusa’nın Zafer Günü” isimli şiiri okudu.

Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay törende yaptığı konuşmada, Gazimağusa’nın kurtuluşunda yaşanan zorlukları dile getirdi.

Geçmişte yaşanan acılardan kin ve nefretle bahsetmenin Türklerin karakteri olmadığını dile getiren Uluçay, şehitleri rahmetle andı gazilere şükranlarını sundu.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri rahmetle andı, gazilere şükran belirtti, bugünlere kolay gelinmediğini söyledi.

Gazze’de yaşanan soykırıma işaret eden Tatar, Kıbrıs’ta önemli olan anlaşma değil anlaşmanın kriterleri olduğunu kaydetti.

Egemenlik ve devletten vazgeçmenin mümkün olmadığını ifade eden Tatar, Anavatan Türkiye ile yürütülen siyasetin de bu çerçevede olduğunu ifade etti.

Kutlamalar, halk dansları gösterisi, mini konser ve resmi geçit töreniyle son buldu.