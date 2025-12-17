Şiddetli yağmur, sabahın erken saatlerinde Gazze Şeridi’ndeki en büyük hastane olan Şifa Tıp Kompleksi ile yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı binlerce çadırı sular altında bıraktı, dün akşamdan bu yana bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle yüzlerce çadır da tahrip oldu.

Şiddetli yağmur, Gazze kentindeki Şifa Tıp Kompleksi’nin özellikle acil servis ve kabul bölümleri başta olmak üzere bazı kısımlarını su altında bıraktı, bu da hastanedeki hizmetleri aksattı.

Gazze Şeridi’nin en büyük sağlık kuruluşu Şifa Tıp Kompleksi, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları sırasında, binalarının bombalanması ve kundaklanması dahil olmak üzere büyük hasar gördü.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, 10 Ekim 2025’te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasından bu yana geçen iki ay içinde bazı hastane binalarını onarmaya çalıştı.

Ancak ağır hasar ve kaynak yetersizliği, özellikle İsrail’in tıbbi malzeme, ekipman ve ilaç girişini engellemesi nedeniyle hastanenin normal faaliyetlerine dönmesini zorlaştırıyor.

Öte yandan görgü tanıkları, AA muhabirine, yerinden edilmiş Filistinlilere ait binlerce çadırın yağmur sularıyla dolduğunu ve dün akşamdan bu yana Gazze Şeridi’ni vuran şiddetli rüzgarlar nedeniyle çadırların uçtuğunu anlattı.

Tanıklar, binlerce Filistinlinin bugün şafak vakti uyandıklarında çadırlarının sular altında kaldığını ya da eşyalarıyla birlikte rüzgar tarafından sürüklendiğini gördüklerini ifade etti.

Filistinli Halid Abdülaziz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Şiddetli bir rüzgar çadırımıza vurunca uyandık. Ellerimizle tutmaya çalıştık ama rüzgar kopardı ve tüm eşyalarımız uçtu.” dedi.

Abdülaziz, “Eşim, çocuklarım ve ben şimdi açıkta kaldık, yağmura maruz kalıyoruz. Gidecek hiçbir yerimiz yok.” diye konuştu.

Filistinli Maha Ebu Cezzar ise Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus kentinin batısında yer alan El-Mevasi bölgesinde, çadırı tamamen sular altında kaldıktan sonra üç çocuğuyla birlikte çaresizce koştu.

Görgü tanıklarına göre, yüzlerce Filistinli, Gazze kentinde İsrail ordusu tarafından yıkılan binaların ayakta kalan bölümlerinin altına sığındı.

Bu arada Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, İsrail saldırıları sırasında kısmen yıkılan binlerce evin, şiddetli yağmur ve güçlü rüzgar nedeniyle her an çökme riski taşıdığı uyarısında bulundu.

Basal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Bu evler, sığınacak yer bulamayan yüz binlerce Filistinlinin hayatı için büyük bir tehlike oluşturuyor. Dünyayı defalarca uyardık ancak hiçbir faydası olmadı.” dedi.