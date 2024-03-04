Başbakan Yardımcılığı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığına bağlı Gençlik Dairesi Müdürlüğü’nün tarafından Polis Genel Müdürlüğüne bağlı Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ve Genel Ortaöğretim Dairesi’nin katkılarıyla düzenlenen “Gelecek Bensem Umut Benim” projesi kapsamında bazı okullarda seminer verildi.

Gençlik Dairesi Basın Bürosundan yapılan açıklamaya göre, seminerler Erenköy Lisesi, İskele Evkaf Türk Maarif Koleji ve Gazimağusa Türk Maarif Kolejinde gündüz öğrencilere akşam ise ailelere verilirken, ada genelinde diğer okullarda da verilecek.

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, öğrencilere yönelik “hayır diyebilme becerisi, akran zorbalığı, aile içi şiddet, cinsel istismar, güvenli internet kullanımı, alkol ve madde bağımlılığı” konularında seminer verdi. Öte yandan, ailelere yönelik de aynı konularda Başel tarafından ve madde bağımlılığı ve gençleri riskli davranışlardan koruma konularında ise Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Çavuşu Ali Çavuş tarafından seminer verilecek.

-Başel: “Ailelerimiz seferber olmalı”

Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel, projenin öğrenci bölümünün başarıyla devam ettiğini belirterek akşam saatlerinde gerçekleşen ailelere yönelik bölümde ailelerimizin seferber olması gerektiğini kaydetti. Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü’nde görevli Polis Çavuşu Ali Çavuş’un da önemli bilgiler aktardığını belirten Başel, Gençlik Dairesi, öğrenci, aile üçgeni ile bilinçli bir geleceğe ulaşılarak “Gelecek Bensem Umut Benim” projesinin başarıya ulaşabileceğini söyledi.

-Özsaygın: “Özellikle ailelerin katılımı çok önemli”

Gençlik Dairesi Müdürü Hakan Özsaygın, projenin ve seminerlere ailelerin de katılımının önemine değinerek, seminerlerin çocukların riskli davranışlardan korunmasına büyük katkı sağlayacağına inanç belirtti.

Özsaygın, projeye katkı koyan Genel Orta Öğretim Dairesine, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğüne ve Sosyal Hizmet Uzmanı Barış Başel’e de teşekkür etti.