Gemikonağı’nda meydana gelen ve bir üniversite öğrencisinin ölümüne neden olan kazayı yapan sürücüyle ilgili Polis Basın Subaylığı açıklama yaptı.

Polis açıklamasında, kazayı yapan sürücünün halen Türkiye’de tutuklu bulunduğu ve olaya ilişkin tahkikat dosyasının ivedilikle hazırlanarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildiği vurgulandı.

Konuya ilişkin açıklama şöyle: “15 Haziran 2024 tarihinde, Gemikonağı’nda Ecevit Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazası sonucu bir yabancı uyruklu şahıs hayatını kaybetmiş, araç sürücüsü askeri personel aleyhinde mevcut mevzuat, protokol ve/veya usul ve esaslar kapsamında Polis Genel Müdürlüğü’nce ivedilikle tahkikat dosyası hazırlanarak, 20 Haziran 2024 tarihinde ilgili merciler üzerinden Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Kazaya methaldar araç sürücüsü Türkiye’de halen tutuklu bulunmakta olup, ilgili makamlar arasında sürece ilişkin gerekli bilgi alışverişi yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”