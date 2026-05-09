Birleşik Krallık genelinde oy sayımı devam eden yerel seçimlerde siyasi dengeleri değiştiren sonuçlar ortaya çıkıyor.

Londra’nın Enfield Belediyesi’ne bağlı Cockfosters beldesinde 7 Mayıs 2026 Perşembe günü gerçekleştirilen yerel seçimlerin resmi sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre Muhafazakâr Parti (Conservatives) adayları Alara Ayyıldız ve Alessandro Georgiou en yüksek oyları alarak Cockfosters beldesi adına Enfield Belediye Meclisi üyeliğine seçildi. Enfield Belediyesi’nden açıklanan resmi verilere göre Alessandro Georgiou 2.047 oy, Alara Ayyıldız ise 1.858 oy alarak seçimi önde tamamladı. Böylece iki Muhafazakâr Parti adayı Cockfosters Ward’u Enfield Belediye Meclisi’nde temsil etmeye hak kazandı.

Diğer adayların oy dağılımı

Seçimde diğer adayların aldığı oylar şu şekilde açıklandı:

Arzu Aydemir İşçi Partisi (Labour Party): 466 oy

Samuel Norris Reform (Reform UK): 465 oy

Caley Elizabeth Brown Yeşiller (Green Party): 580 oy

Brian Cronk Liberaller (Liberal Democrat): 237 oy

Mutlu Beyzade (Liberal Democrat): 217 oy

Felicity Aoibhinn Brown (Reform UK): 456 oy

Paul Shaverin İşçi Partisi (Labour Party): 422 oy

Katılım ve resmi açıklama

Enfield Belediyesi seçim yetkilileri, seçimlere katılım oranının %47,1 olduğunu bildirdi. Ayrıca 12 oy pusulasının çeşitli nedenlerle geçersiz sayıldığı açıklandı.Seçim sonuçları, Enfield Borough Council adına görev yapan Deputy Returning Officer Perry Scott tarafından resmen ilan edildi. Cockfosters Ward’da elde edilen sonuçlarla birlikte Alessandro Georgiou ve Alara Ayyıldız, Enfield Belediye Meclisi’nde görev yapmaya başlayacak. Muhafazakar Partinin Londra Büyükşehir Meclisi üyesi olan Alessandro Georgiou ve danışmanı Alara Ayyıldız, 2026 yerel seçimlerinde Enfield Cockfosters bölgesini temsilen birlikte seçildiler.

Alara Ayyıldız

Yüksek Lisans (Master): İngiltere King’s College London'da Uluslararası Politik Ekonomi (International Political Economy) alanında yüksek lisans yapmış ve bu derecesini birincilikle (First Class) tamamlamıştır. Üniversite eğitimini 2015-2019 yılları arasında Nottingham Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Alara Ayyıldız, bu akademik birikimini şu anda Alessandro Georgiou'nun politik danışmanı olarak yerel yönetim stratejileri geliştirmek ve 2026 yerel seçimleri için yürüttüğü seçim kampanyasında kullandı ve 7 Mayıs yerel seçimini kazandı



Alessandro Georgiou Kimdir?

Alessandro Georgiou, Londra’nın kuzeyindeki Enfield bölgesinde doğup büyümüş yerel ve bölgesel düzeyde görev yapan kıdemli bir Muhafazakar Parti (Conservative Party) siyasetçisidir.Londra Belediye Meclis Üyesi: Mayıs 2024’ten bu yana Londra Belediye Meclisi üyesidir.Enfield Muhalefet Lideri: 2022'den beri Enfield Belediye Meclisi'ndeki Muhafazakar Grup'a liderlik etmektedir.Belediye Meclis Üyesi: 2018'den beri Cockfosters bölgesini temsil etmektedir.University of Hertfordshire bünyesinde Hukuk (LLB) eğitimi almıştır. Siyasi kariyerine çok genç yaşta başlamış, ilk kez 2014 yılında meclis üyesi seçilmiştir.