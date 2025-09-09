Genç İş İnsanları Derneği (GİAD) son günlerde kamuoyuna yansıyan ve Cumhurbaşkanlığı seçim süreci öncesinde Başbakan tarafından dile getirilen “Yazılıyı geçen gençlerimize sözlüde Cumhurbaşkanımızla elimizden gelen desteği veririz” şeklindeki açıklamayı kaygıyla karşıladığını bildirdi.

GİAD’dan yapılan yazılı açıklamada, “Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), Anayasa ile güvence altına alınmış, bağımsız ve tarafsız yapısıyla devletimizin en önemli kurumsal değerlerinden biridir. Gençlerimizin geleceğini şekillendiren bu kurumun, herhangi bir siyasi beyanla gölgelenmesi kabul edilemez. Nitekim, KHK’nın da açıklama yapma zorunluluğu hissetmesi, söz konusu ifadenin ne kadar vahim olduğunu ortaya koymaktadır.” denildi.

-“Ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının temeli liyakat ilkesidir”

GİAD açıklamasında, ülkenin sürdürülebilir kalkınmasının temelinin liyakat ilkesi olduğu, gençlerin, geleceğe güvenle bakması istiyorsa; istihdam süreçlerinin şeffaf, adil ve siyasetten arındırılması gerektiği de kaydedildi.

-“Kamu kurumlarına güvenin zedelenmesi, sadece bugünün değil yarının da kaybıdır”

Kamu kurumlarına güvenin zedelenmesinin, sadece bugünün değil yarının da kaybı olacağına dikkat çekilen açıklamada, tüm devlet yetkilileri ve siyaset kurumu; kamu hizmetinde tarafsızlık, şeffaflık ve liyakat ilkesine azami özen göstermeye davet edildi.

Açıklamada, “Ülkemizin geleceğini siyasi söylemlere değil, güçlü kurumsal yapıya, adalet ve eşitlik ilkelerine borçluyuz.” denildi.