Girne Belediyesi Sanat Atölyesi öğrencilerinin eserleri, pazartesi açılacak sergide sanatseverlerle buluşacak.

Sergide, kursa katılan 23 öğrencinin eserleri sergilenecek.

Girne Belediyesi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Girne Belediyesi Kültür Sanat Kursları kapsamında düzenlenecek sergi, 24 Haziran Pazartesi saat 19.00'da, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nde yer alacak.

28 Haziran'a kadar 10.00 ile 17.00 saatlerinde ziyaretçilere açık olacak sergide, Sanat Eğitmeni Şenol Özdevrim ve Seramik Eğitmeni Bedia Kale’nin ders verdiği 23 öğrencinin resim ve seramik eserlerine yer verilecek.

Serginin açılışı sırasında kursiyerlere katılım belgesi de takdim edilecek.