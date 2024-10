Kuzey Kıbrıs Müzik Derneği'nin her yıl kesintisiz olarak düzenlediği ve bu yıl Turizm ve Kültür Bakanlığı, Deniz Plaza, Rocks Hotel, Bellapais Gardens, Kybele ve Huzur Ağaç katkılarıyla 22.sini gerçekleştirdiği Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festival yarın akşam, Alexa Rodrian & Jens Fischer Rodrian konseri ile devam edecek.

Dernek’ten yapılan yazılı açıklamaya göre, "80'lerdeki barış hareketinin aktif birer üyesi olarak insan haklarına, barışa, özgürlüğe ve eşitliğe bağlı eserler üretmeye devam eden" ünlü müzisyen çift, şarkıcı, söz yazarı, şair ve serbest yazar Alexa Rodrian ile müzisyen, şair, serbest gazeteci ve sivil haklar aktivisti Jens Fischer Rodrian 22. Uluslararası Kuzey Kıbrıs Müzik Festivali çerçevesinde yarın akşam Bellapais Manastırı'nda verecekleri konserlerinde "Partners in Crime" başlığıyla One Hour To Midnight ve Wahn & Sinn adlı projelerinin programlarını bir araya getirecek.

Festival, 31 Ekim Perşembe akşamı Fazıl Say Piyano Resitali ile devam edecek.

Açıklamada, tüm konserler için biletlere Deniz Plazalardan, Bellapais Manastırı Bilet Ofisinden ve Online olarak Biletfest.com ile Gisekibris.com'dan ulaşılabileceği kaydedildi.