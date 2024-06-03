Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu öğrencileri için yemek düzenledi.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, 4-18 yaş arası özel gereksinimli çocukların eğitim aldığı okuldan 86 öğrenci ve 38 öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte çocuklar doyasıya eğlendi.

Etkinlik kapsamında, çocuklar için düzenlenen yemekte çeşitli ikramlar sunuldu. Yemeğin ardından öğrenciler, çocuk parkında eğlenceli vakit geçirdi.

Etkinlik sonunda Lefkoşa Özel Eğitim ve İş Eğitim Okulu Müdürü Soner Öyken, Girne Belediyesi Sosyal İşler Şubesi personeline etkinlik için teşekkür ederek, hediye takdim etti.