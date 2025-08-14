Girne ve Gazimağusa’da kazaya neden olan iki alkollü sürücü tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Ersen Kaya (E-42) 147 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki UF 408 plakalı salon araç ile 19.30 sıralarında Girne’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde seyrederken dikkatsizliği sonucu etrafı şeritlerle çevrilip gerekli trafik tedbirleri alınan çukura düştü.

Kaya, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

Öte yandan Gazimağusa’da Havva Şentürk Yolu sokak üzerinde dün saat 22.00 sıralarında meydana gelen kazada, 148 miligram alkollü içki tesiri altında olan Mehmet Telmi (E-62) LZ 952 plakalı salon araç ile Balıkçı Barınağı önlerine geldiğinde, dikkatsizliği sonucu o esnada önünde aynı yönde seyredereken kasise yaklaştığı için yavaşlamak zorunda kalan Meral Sarıtepe (K-24) yönetimindeki RL 549 plakalı otomobile çarptı.

Araç sürücüsü Telmi, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.