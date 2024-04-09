Girne’de şiddetli yağışların bir inşaatta yol açtığı toprak kayması nedeniyle, yanındaki dört apartmanın boşaltıldığı bildirildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamada, 20 Temmuz Stadyumu bölgesindeki Şht. Kemal Selim Sokak'ta, yapım aşamasında bulunan bir inşaatın bodrum temelinde oluşan toprak kayması nedeniyle etrafında bulunan dört apartmanın çökme tehlikesine karşı tahliye edildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu yolun da trafik akışına kapatıldığı kaydedildi.