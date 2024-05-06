Girne’de iki ayrı şahsı dolandıran S.T.G tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, Eylül 2023-6 Mart 2024 tarihleri arasında, Girne’de, S.T.G.(K-43)’nin, dolandırmak kastıyla GKRY bölgesinde tanıdıkları olduğu ve kendilerine kimlik çıkarabileceği yönünde iki ayrı şahsa yalan beyanda bulunduktan sonra bahse konu şahıslardan sahtekarlıkla toplam 3 bin 600 Euro para temin ettiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca S.T.G’nin başka iki şahsa da "para karşılığında fal açıp yalan beyanda bulunmak suretiyle büyücülük de yaptığının tespit edildiği" kaydedildi.

Olayların polisin bilgisine gelmesi üzerine bahse konu şahıs tutuklandığı kaydedilen açıklamada, soruşturmanın devam ettiği belirtildi.