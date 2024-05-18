Girne Polis Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından dün gerçekleştirilen trafik denetimleri sonucu; toplam 762 araç sürücüsü kontrol edildi.



Cürümleri Önleme Şube Amirliği ekiplerinin de yer aldığı denetimler sonucu 78’i yasal hız sınırı üzerinde süratli araç kullanmak, 28'i alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 1’i sürüş ehliyetsiz, 6’sı seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak, 3’ü sigortasız araç kullanmak, 7’si sürüş esnasında cep telefonu kullanmak ve 16’sı diğer suçlardan olmak üzere toplam 139 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatılırken, 39 araç ise trafikten men edildi.