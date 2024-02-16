Girne’de yolu karşıya geçmeye çalışan yaya Mehmet Engin Uluhan’a araba çarptı. 72 yaşındaki Uluhan hastaneye kaldırılırken, 26 yaşındaki sürücü Mücahit Subaşı tutuklandı.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, kaza dün akşam saat 21.25 sıralarında, Girne’de Semih Sancar Caddesi’nde oldu.

Mücahit Subaşı (E-26), yönetimindeki KM 886 plakalı salon araçla güney istikametine seyrettiği sırada yolu batıdan doğuya yaya olarak geçmeye çalışan Mehmet Engin Uluhan’a (E-72) çarptı. Uluhan, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alınırken sürücüsü Mücahit Subaşı tutuklandı.

-Dere yatağına uçtu

Öte yandan dün öğleden sonra Girne-Güzelyurt ana yolunda seyreden bir araç dere yatağına uçtu.

Söz konusu ana yolda, Güzelyurt’a doğru seyrettiği sırada yolun sağından çıkan Melike Gül Avcuman Khogar (K-20) yönetimindeki RR 991 plakalı salon araç tavanı üzerine devrildi.

Melike Gül Avcuman Khogar, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu oldu. Polisin olaylarla ilgili soruşturması sürüyor.