Gönyeli Alayköy Belediyesi’nin her yıl düzenli olarak gerçekleştirdiği temizlik kampanyası başladı. Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, 24 Nisan-31 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek temizlik kampanyası ile Gönyeli-Alayköy ve çevre köylerin temizliği yapılacak.

Gönyeli Alayköy Belediyesi Başkanı Hüseyin Amcaoğlu, gerek dışarıdan alınan hizmet gerekse belediye ekiplerinin büyük katkısı ile Gönyeli-Alayköy’ün temizleneceğini vurguladı.

Amcaoğlu, temizlik konusunda belediyenin temizleme sorumluluğunu yerine getirdiği gibi vatandaşların da temiz tutma sorumluluğunu yerine getirmesinin önemli olduğunu belirtti. Hızlı ve etkili bir temizlik kampanyası geçireceklerini kaydeden Amcaoğlu, 80’den fazla kişi ve onlarca makine ile 2024 yılı temizlik kampanyasını hayata geçireceklerini söyledi.

Gönyeli Alayköy Belediyesi’nden yapılan açıklamada yapılan ihale sonucunda Osman &Ahmet Dozer işletmeleri, Sözal Pazarlama, Pembe Karadayı yüklenici firma olarak temizlik kampanyasını yürüteceği açıklandı.

Belediyeye bağlı bulunan köylerden Yılmazköy, Türkeli ve Gürpınar’ın temizliğinin ise Gönyeli Alayköy Belediyesi Temizlik Şubesi tarafından yapılacağı ifade edildi.

Temizlik Kampanyası süresince gerek Belediye çalışanı gerekse temizlik şirket personeli olmak üzere toplam 80 Personel, 6 Dozer, 8 Damperli Kamyon, 8 Çekirge Kamyonu, 1 Süpürge Aracı, 1 Çöp Konteyneri yıkama aracı ve 4 Traktör hizmet verecek.