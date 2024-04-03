Üst Kademe Yöneticileri Yasası uyarınca Başbakanlık, İçişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığında görevden alma ve atamalar yapıldı.

Buna göre Lefkoşa Kaymakamı Bora Aksoy (Akkuş) görevden alınarak yerine Cemal Kuyucu atandı.

Başbakanlık Dairesi Müdürü görevinden alınan Erdinç Akgür YÖDAK Genel Sekreterliği görevine getirilirken, yerine Salih Peköz atandı.

Tapu ve Kadastro Dairesi Müdürü Ali Alioğlu görevden alınırken bu göreve Firdes Arıcı atandı.

Sosyal Konut Dairesi Müdürü Ercan Beşerler görevden alınarak, bu göreve Ergin Erçoban atandı. Bu atama nedeniyle Ergin Erçoban İçişleri Bakanlığı Özel Kalem Müdürü görevinden alındı.

Devlet Laboratuvarı Müdür mevkiine Tarık Haydar getirilirken , Alsev Müderriszade görevden alındı.

Merkezi Mevzuat Dairesi Müdürü Müge Tunçbilek görevden alındı, yerine Senal Gürsoy atandı.

İlaç ve Eczacılık Dairesi Müdürlüğüne de Özlem Keskinoğlu getirildi.

Görevden alma ve atamalar bugünden itibaren geçerli olacak.