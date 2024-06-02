Kıbrıs'ın en kapsamlı yaşam projesi ve turizm yatırımı Grand Sapphire dün akşam düzenlenen görkemli bir törenle hizmete girdi. Siyaset, iş dünyası, sanat ve spor camiasından seçkin konukların katılımı ile gerçekleşen açılış uzun süre hafızalardan çıkmayacak.Türkiye’nin uluslararası başarıları ile de bilinen en önemli sanatçılarından Sertap Erener konserinin de yer aldığı açılışta dans ve havai fişenk gösterileri, görsel şovlar ve konuşmalar yer aldı. Sertap Erener konuklara unutulmaz bir konser verdi.

NorthernLand Group’un en büyük projesi olan ileri teknoloji ve yüksek standartlara sahip Grand Sapphire, 600 yatak kapasitesi ile turizm sektöründe hizmet verecek. 4 bin metrekare ile adanın en büyük havuzu Punta Cana’yı da bünyesinde barındıran Grand Sapphire, bini aşkın kişiye istihdam imkanı yarattı.

“Grand Sapphire hem ailemize hem de ülkemize hayırlı uğurlu olsun” diyen NorthernLand Group Yönetim Kurulu Başkanı Koral Bozkurt, bu proje ile dünyaya meydan okuduklarını ifade etti.

“Dünya ölçeğinde başarılar elde etmek istiyorsak, kalite standardını yüksek tutmak, en ileri ülkelerle rekabet etmek zorundayız” sözlerini kullandı.