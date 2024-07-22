Rum yönetiminin, EOKA-B Başkanı Yeorgios Grivas’ın Limasol’daki mezarını “devredilemez/vazgeçilemez” ilan ettiği bildirildi.

Politis’in haberine göre, “EOKA’cılar Birliği” Başkanı Yannis Spanos, Grivas’ın mezarının, Hristodulidis hükümeti tarafından “devredilemez/vazgeçilmez” ilan edildiğini, bu nedenle mezar yerinde yapılacak her türlü proje için Rum makamlarından izin alınması gerektiğini açıkladı.

Grivas’ın mezarıyla ilgili kararı EOKA’cılar Birliği’ne bizzat Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hrtistodulidis’in bildirdiğini söyleyen Spanos, Grivas’ın yattığı yerin “ticarileştirilmesini" hedefleyen müdahalelerle ilgili kaygıları ve bunu önleme yönündeki hareketliliği ortadan kaldırdığına işaret etti.