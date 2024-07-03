Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölge ve sığınmacılarla ilgili açıklamaları ve bunun Güney Kıbrıs’ta yarattığı hoşnutsuzluk gündemde kalmaya devam ediyor.

Politis gazetesi “Stewart’ın Ara Bölgenin Askerileştirilmesi Nedeniyle Başkan, BM ve UNFICYP İle Kopmaya Doğru” başlıklı haberinde, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in BM Genel Sekreteri’nin Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin’in raporunu beklerken, BM ile açık çatışma içerisinde olmayı tercih ettiğini yazdı.

Gazete, UNFICYP’in haftalardır ara bölgede mahsur kalan sığınmacılarla ilgili net tutumu nedeniyle, gerek sızdırmalar gerekse başkanlık açıklamalarıyla BM ve Kıbrıs’taki Barış Gücü Şefi Colin Stewart’a yönelik düşmanca bir ortam yaratıldığını kaydetti.

Hristodulidis’in, Kıbrıs’taki BM temsilcisiyle karşıtlığı ileriye götürmeyi tercih etmesinin, ara bölgedeki durum, Stewart’ın tutumu ve UNFICYP uygulamalarının BM Genel Sekreteri'nin raporuna yansıyacak olması endişesiyle ilişkili olduğu iddia edildi.

Gerek Rum Yönetimi’nin Colin Stewart’tan kişisel olarak rahatsız olduğuna ilişkin "sızdırılan" açıklamalarla, gerekse Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in pazartesi akşamı Stewart görüşmesinin ardından yaptığı açıklamalarla Rum Başkanlığının Stewart’a görev ve yetki alanını hatırlattığı belirtildi.

Hrisotudilidis, dün katıldığı bir etkinlikte gazetecilerin Stewart ile ilgili sorusu üzerine, “Anlaşmazlıklar yaşanabileceklerini ve bu anlaşmazlık noktalarının da medeni bir şekilde dile getirip, tartıştıklarını" ifade etti.

Haravgi'de yer alan haberde ise, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bir başka soruya verdiği yanıtta, ara bölgeyle ilgili açıklamalarından dolayı Stewart ile bir sorunu olmadığını söyledi. Hristodulidis, hakkaniyetli olmak istediğini belirterek, bu konuyu, BM Barış Gücü Basın Sözcüsünün açıklamalarını duyması nedeniyle açtığını ifade etti.