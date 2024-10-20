Başbakanlık Devlet Planlama Örgütü (DPÖ) Müsteşarı Durali Güçlüsoy, “Ortak davamız olarak ilk günden itibaren sahip çıktığımız İsias davası için tüm hassasiyetimiz devam ediyor.” dedi.

Deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılan ve dava sürecinde devlet adına tanıklık da yapan Güçlüsoy, 22 Ekim Salı günü görüşülecek İsias davasının dördüncü duruşması için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi. Güçlüsoy, Başbakan Ünal Üstel, Hükümet, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi, Cumhuriyet Meclisi ve milletvekillerinin, duruşmayla ilgili hassasiyetlerinin en üst seviyede olduğunu vurguladı.

Duruşmaya yine kalabalık bir kafile ile gidileceğini ifade eden Durali Güçlüsoy, 22 Ekim Salı günü Adıyaman 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüşülecek İsias davasının dördüncü duruşması öncesinde TAK muhabirine açıklamalarda bulundu, süreç ve çalışmaları hakkında bilgi verdi.

-Bilirkişi raporu yetişmeyecek gibi…

Güçlüsoy, mahkeme heyetinin 12 Haziran’da gerçekleştirilen üçüncü duruşması sonrası yeni bir bilirkişi raporu istemesi üzerine, 4 Eylül’de enkazdan örnekler alındığını belirterek, ancak bilirkişi raporunun 22 Ekim’deki duruşmaya yetişmeyecek gibi göründüğünü söyledi.

Kamu görevlileri için açılan dosyanın da Gaziantep mahkemesi tarafından Adıyaman savcılığına ulaştırıldığını belirten Güçlüsoy, ancak avukatlar tarafından talep edilen dosyaların, yani davaların birleştirilmesinin henüz gerçekleşmediğini anlattı.

Bu gelişmeler ışığında 22 Ekim’de gerçekleştirilecek dördüncü duruşmanın, mevcut durumun değerlendirilmesinin yanı sıra, sanıkların mevcut durumlarının sürdürülmesi açısından da önemli olduğunu vurgulayan Güçlüsoy, mahkeme heyetinden beşinci duruşma gününü yakın tarihe vermesinin beklentileri arasında olduğunu kaydetti.

Beklenen bilirkişi raporunun gelmesi ve davaların birleştirilmesinin beşinci duruşmada gerçekleşeceğini düşündüklerini dile getiren Güçlüsoy, şöyle konuştu:

“4 Ekim’de Ankara’da avukatlarımız, Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı, ben ve Ankara Büyükelçisi İsmet Korukoğlu’nun da katıldığı bir durum değerlendirme toplantısı yaptık. Tüm olasılıklar ve dava süreçleri değerlendirildi. Aynı zamanda da 22 Ekim stratejimiz gözden geçirildi, verimli bir toplantı olduğu inancındayız.”

-Başbakan Üstel de duruşmaya gidecek

Bu durumun ailelere moral ve manevi destek sağladığına işaret eden Güçlüsoy, şöyle devam etti:

“22 Ekim’deki duruşmaya yine kalabalık bir kafile ile gideceğiz. Hazırlıklarımızı tamamlamış durumdayız. Ailelerimiz ile 21 Ekim Pazartesi günü (yarın) Gaziantep üzerinden Adıyaman’a gideceğiz. 22 Ekim’deki duruşmada ailelere manevi destek ve moral olmak, dava sürecine olan hassasiyetimizi göstermek için Başbakan Ünal Üstel, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Başkan Tufan Erhürman, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı bakanlar, Cumhuriyet Meclisi’nde oluşturulan komite üyelerimiz ve birçok milletvekilimizle Adıyaman’a gideceğiz. Basınının da yoğun ilgisi var. Onlar da duruşmayı takip etmek için kafilemizde yer alacaklar.”