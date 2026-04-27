Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü’ne KKTC’nin egemenliğine saygı göstermesi çağrısında bulundu.

Gülbahar yaptığı yazılı açıklamada, BM Barış Gücü’nün Rumlarla ilişkilerinde “haddini ve hukukunu” aştığını belirtti.

BM Barış Gücü’nün Çayhan Düzü olayında Rum yanlısı tavır takındığını, Pile köyü yakınlarına Yunan bayrağı asılmasına göz yumduğunu, komuta kademesinin Rum Milli Muhafız Ordusu’nun “Türk düşmanlığı” sergilenen Aziz Yorgo Günü'ne katıldığını belirten Gülbahar, bu davranışların "kabul edilemez" olduğunu kaydetti.

“Barış Gücü tarafsız olması gerekirken Rum tarafının vekil gücü olmaya mı karar verdi?” diye soran Gülbahar, eleştirilerde bulundu.

- “BM Barış Gücü, Çayhan Düzü’nde Rum yanlısı tavır sergiledi”

Çayhan Düzü’nde kısa süre önce açıkça Rum yanlısı tavır sergileyen BM Barış Gücü’nün, Pile köyünün Rum tarafına yakın kesiminde zaman zaman asılan Yunan bayraklarına da göz yumduğunu belirten Gülbahar, şu ifadeleri kullandı:

“Barış Gücü makamları sanki kendileri görmüyormuş gibi Türk makamları uyarana kadar tahrik için asılan Yunan bayraklarını görmezden geliyor. Köye, Rum polisinin veya askerinin girmesi yasak ama hata olmuş gibi Rum polis ve askerleri köye giriyor, Barış Gücü de bunu bilmezden ve duymazdan geliyor. Barış Gücü, Türk tarafı kendilerini uyarınca da Rum vekilliğine, avukatlığına soyunuyor. Rum polis ve/veya askerinin hata yaparak köye girdiğini iddia ediyor. KKTC toprağı olan Çayhan Düzü’ne bir Rum şahıs girse, Barış Gücü yine Rum’un avukatlığına soyunuyor. Rum’u korumak için adeta canını dişine takıyor.”

Barış Gücü ve Rum ilişkilerini yansıtan bir görüntünün geçen günlerde Rum medyasına yansıdığını belirten Gülbahar, “23 Nisan günü, Pile bölgesine en yakın RMMO kışlalarından birinde güya Aziz Yorgo günü için toplanıyorlar. Toplanma bölgesinde bir sürü silah var. Yapılan konuşmalarda Türk tarafı ağır bir şekilde suçlanıyor ve tehdit ediliyor. Tarafsız olması gereken Birleşmiş Milletler Barış Gücü komuta kademesi orada… “ ifadelerine yer verdi.

“Barış Gücü Komutan kademesi neden oradaydı? Rumların Kıbrıs Türkü’nü azınlık durumuna düşürmek hayallerini gerçekleştirmek için yaptıkları silahlanma faaliyetlerini görmek ve destek vermek için mi?” diye soran Gülbahar, Milli Mücadele Vakfı olarak ilgililerle bağlantı kurarak, Birleşmiş Milletler Barış Gücü ile Rum tarafı arasındaki ilişkileri “anormal” olarak nitelendirerek, takibe aldıklarını belirtti.

Gülbahar, ilişkilerin normalleşmesi temennisinde bulunarak, "Barış Gücü, KKTC’nin egemenliğine saygılı noktaya gelir; aksi takdirde tepkimiz daha sert olacaktır.” ifadelerini kullandı.