Altının onsu 22 Eylül 2025 Pazartesi günü 3,714 dolardan işlem görürken gram altın 4.944,86 TL olarak güne başladı. Çeyrek altın 8.084,84 liradan Cumhuriyet altını ise 32.240,81 liradan işlem görüyor.

Serbest piyasada gram altın (saat 10:00 itibariyle) alış 4.944,31 TL, satış 4.944,86 TL’den işlem görüyor. Çeyrek altın 7.910,90 TL’den alınırken, 8.084,84 TL’ye satılıyor. Cumhuriyet altını ise 32.240,81 TL’den işlem görüyor.

ALIŞ SATIŞ DEĞİŞİM% SAAT ALTIN/ONS 3,697.35 3,698.11 0.78 09:59 GRAM ALTIN 4,944.31 4,944.86 0.85 09:44 CUMHURİYET ALTINI 31,644 32,241 0.85 09:44 ÇEYREK ALTIN 7,910.90 8,084.84 0.85 09:44

Gram altının aylık-yıllık performansı

Eylül ayının ilk gününe göre gram altın 346,60 TL artarak yüzde 7,54 değer kazandı.

Yılbaşı başlangıç değerine (2,994.70 TL) göre gram altın 1.950,2 lira artarak yüzde 65,12 oranında değer kazandı.

Gram altın son bir yıla göre ise; 2,876.80 liradan 4,944.86 liraya yükselerek değer yüzde 71,89 değer kazancı yaşadı.

Ons altının aylık-yıllık performansı

Ons altın bu ayın ilk gününe göre (237,93 Dolar) yüzde 6,84 değer kazandı.

2,640.22 dolar olan yılbaşı başlangıç değerine göre ons altın 1.073,78 dolar artarak yüzde 40,67 oranında değer kazandı.

Son bir yıla göre ons altın; 2,621.88 dolardan 3,714.00 dolara yükselerek 1092.12 dolar (yüzde 41.65) değer kazancı yaşadı.