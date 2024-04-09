Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, “Etkili yağışların akşam saatlerine kadar hafiflemesini bekliyoruz” dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs’a (TAK) konuşan Güneş, yağışların bugün özellikle kuzey sahil bölgelerinde etkili olduğunu kaydetti.

Sabah saatlerinde kuzey sahilin batı bölgelerinde başlayan, orta bölgeleri de etkileyen yağışlı havanın kuzey sahilin doğusuna hareket ettiğini belirten Güneş, dün ve bugün için meteorolojik ihbar yayınladıklarını anımsattı.

Yağışların dün özellikle Gazimağusa’da, doğu sahil bölgelerinde etkili olduğunu belirten Sinan Güneş, yağışlı havayla birlikte sıcaklıkların da düştüğünü söyledi.