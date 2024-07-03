Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis, bir Amerikan havayolu şirketi yetkilisinin direkt uçuş konusunu görüşmek üzere bugünlerde Güney Kıbrıs’ta olduğunu söyledi.

Fileleftheros’un “ABD’ye Direkt Uçuş Mu?” başlıklı haberine göre, Hristdoulidis, ABD’ye direkt uçuş konusunun araştırıldığına ilişkin açıklamayı dün katıldığı Rum Otelciler Birliği (PASİKSE) Genel Kurulu’nda yaptı.

Hristodulidis "Havayolu şirketinin temsilcisi, doğrudan uçuşlar meselesine bakmak üzere buralarda. Bir çalışma devam ediyor, Amerikan havayolu şirketinin ismi olmak üzere de dahil olmak üzere, daha fazla bir şey söylemek istemiyorum.” ifadesini kullandı.