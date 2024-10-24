Güney Kıbrıs, Ay'da ve diğer gezegenlerde gelecekte yapılacak uzay keşfi ilkelerinin ana hatlarını çizen uluslararası Artemis Anlaşması’na imza koydu.

Haravgi gazetesi, anlaşmayı Güney Kıbrıs adına Araştırma, İnovasyon ve Dijital Politikalar Müsteşarı Dr. Nikodimos Damianu’nun imzaladığını ve imza töreninin, Amerikan Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) ile yapılan canlı bağlantı aracılığıyla gerçekleştirildiğini yazdı.

Gazete, Artemis Anlaşması’nın şu ana kadar 40’tan fazla ülke tarafından imzalandığını ve uzayın, barışçı şekilde keşfedilip kullanılmasını amaçladığını kaydetti.

Haberde, anlaşmayı NASA adına Avrupa ve Avrasya konularından sorumlu ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien’ın imzaladığı belirtildi.