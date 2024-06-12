Güney Kıbrıs’ın, Avrupa Komisyonu bünyesindeki Acil Durum Hazırlığı ve Müdahale Kurumu’nun (HERA) İngiliz “Sequirus” şirketiyle imzaladığı kuş gribi aşısı ortak tedarik sözleşmesinden faydalanacağı bildirildi.

Haravgi gazetesi, HERA’nın imzaladığı sözleşme çerçevesinde 15 Avrupa ülkesine 665 binden fazla kuş gribi aşısı dağıtılacağını yazdı.

Haberde, anlaşmaya, 13 Avrupa Birliği (AB) üye ülkesi (Danimarka, Letonya, Fransa, Güney Kıbrıs, Litvanya, Malta, Hollanda, Avusturya, Portekiz, Slovenya, Finlandiya, Yunanistan ve İrlanda) ile Avrupa Ekonomik Alanı üyeleri İzlanda ve Norveç’in katıldığı kaydedildi.