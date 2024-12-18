Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos’un Londra’da dün gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy’yle görüştüğü haber verildi.

Kombos’un temasları esnasında buna paralel olarak iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun da gözden geçirildiğini yazan Fileleftheros gazetesi, haberinin devamında Kombos ile Lammy’nin açıklamalarına yer verdi.

Açıklamasında Birleşik Krallığın Kıbrıs sorunuyla ilgili gayri resmi bir beş taraflı görüşmede bulunmasının özel bir öneme sahip olduğunu dile getiren Kombos, Londra’nın sahip olduğu çeşitli sıfatlardan ötürü oynadığı belirleyici role de işaret etti.

Lammy’le görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada Londra’nın, ulusal konuyla ilgili sahip olduğu çeşitli sıfatları altında sahip olduğu belirleyici rolden söz eden Kombos, dolayısıyla İngiltere’nin beş taraflı görüşmedeki varlığının özel bir öneme sahip olduğunu yineledi.

Rum tarafının başından bu yana beklediği gibi toplantının gerekli ve önemli siyasi düzeyde olacağını ifade eden Kombos, beş taraflı görüşmeye gitmeden önce durumun nasıl gelişeceğini aynı zamanda orada tam olarak ne olacağını görmeyi beklediklerini söyledi.

Kombos Birleşik Krallığın rolünün açık olduğunu ve herkes açısından bağlayıcı olan BM Güvenlik Konseyi kararları bulunduğunu da savundu.

İngiltere Dışişleri Bakanının resmi konutunda gerçekleşen karşılama esnasında kısa bir açıklama yapan David Lammy ise, mükemmel ve sıcak bir ikili ilişkiden söz etti.

Lammy açıklamasında Orta Doğu’daki kriz esnasında uluslararası topluma sağladığı yardım, Ukrayna halkını destekleme şekli ve kara para aklanmasıyla mücadele etmeyi sürdürdüğü yöntemden ötürü de İngiliz hükümetinin Güney Kıbrıs’a yönelik minnetini de ifade etti.

Lammy’le görüşmelerinin iki ülke liderlerinin 60 günlük süre içinde iki kez görüşmesinin ardından gerçekleştiğine de işaret eden Kombos, net bir siyasi yönelim olduğunu belirterek, ikili ilişkilerin derinleşmesi için muhatabıyla niyetleri eylemlere ve sonuçlara dönüştürmeyi üstlendiklerini ifade etti.

Kombos aralarındaki tarihi bağlar, bu bağların çok aşamalı doğası ve İngiltere’de yaşamını sürdüren Rumların kritik rolünden ortaya çıkan ikili ilişkilerdeki çok sağlam temelden de söz etti.

Politis gazetesi ise “Savunmanın Derinleştirilmesi, Kıbrıs Sorunuyla İlgili Net Mesaj” başlıklı haberinde Rum Yönetimi ile Birleşik Krallık arasında dış ve bölgesel politika, savunma, güvenlik, eğitim, kültür, bilim, inovasyon, ticaret, denizcilik, iklim ve adalet konularına dayanan stratejik diyaloğun güçlendiğini ve genişlediğini yazdı.

Gazete iki bakanın dünkü görüşmeleri sırasında iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun ihtiyaçlarını, ikili iş birliğinin eksenlerini aynı zamanda iki tarafın Ukrayna ve Orta Doğu meselesindeki sabit tezlerine yönelik taahhütlerini ortaya koyduklarını belirtti.

Görüşmenin ardından ortak açıklama yapıldığını da yazan gazete, bu çerçevede askeri tatbikatlar, savunma ve uzmanlık değiş tokuşuyla ilgili konularla ilgili iş birliğinin gelişiminin de kayda geçirildiğini kaydetti.

Ortak açıklamada son 12 aydır üst düzeydeki savunma iş birliğinin, iki tarafın da savunma alanına verdiği önemi yansıttığı da ifade edildi.

Ortak açıklamaya göre 2024 yılının Kasım ayında imzalanan ikili savunma iş birliği programının genişletildiğini de belirten gazete, ortak açıklamaya dayanarak bu güçlendirilmiş iş birliğinin 2025 yılında imzalanacak anlaşma temelinde daha tutarlı ve zamanında bilgi alışverişini kapsayacağını kaydetti.

2025 yılında imzalanacak anlaşmanın yeni diyalog, iş birliği ve ortaklık ilişkisi yolları meydana getirerek iki ülke arasındaki gizli bilgilerin korunmasını ve teati edilmesini güçlendireceğine de işaret edildi.

Kombos bunun öncesinde yaptığı açıklamada ise Güney Kıbrıs’ın coğrafik olarak krizlerin merkezinde olduğu bir noktada bulunduğunu da söyledi.

Birleşik Krallık ile Güney Kıbrıs’ın ortak açıklamada Kıbrıs sorununa, BM Güvenlik Konseyinin ilgili kararlarının öngördüğü şekilde, siyasi eşitliğe sahip iki kesimli iki toplumlu bir federasyona ulaşılması amacıyla BM parametreleri çerçevesinde adil ve kalıcı bir çözüm bulunması için iş birliğinde bulunma konusundaki taahhütlerini ortaya koydukları da kaydedildi.

Haravgi ise haberinde Kombos’un iki ülke arasındaki stratejik diyaloğun olumlu sonuçlar vermesini umduğunu söylediğini yazdı.

Kombos Güney Kıbrıs’ın güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladığını da ekledi.