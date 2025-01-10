Güney Kıbrıs’ta bazı devlet dairelerine ait resmi internet siteleri çöktüğünden bir süre hizmet verilemedi.

Politis ve diğer gazeteler, Güney Kıbrıs’ta “Motorlu Taşıtlar Dairesi, Meteoroloji Dairesi, Vergi Dairesi ve İtfaiye Dairesi” gibi resmi dairelerin perşembe günü öğle saatlerinde devre dışı kaldıklarını yazdı.

Gazete, söz konusu sitelere girmek isteyen vatandaşların birkaç saat bu sitelere giriş yapamadıklarını belirtirken, sitelerin muhtemel bir “DoS saldırısı” sebebiyle devre dışı kaldığının düşünüldüğünü vurguladı.