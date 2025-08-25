Güney Kıbrıs’ta vergi dairesi, APOEL, Apollon, Anorthosis ve Ethnikos Achnas futbol kulüplerinin vergi borçlarını yakından izliyor.

Dört kulüp Temmuz taksitlerini düzenli olarak öderken, uzun süredir ödenmemiş vergi borçları 19,8 milyon Euro’ya ulaştı. Bu rakam, Güney Kıbrıs’taki tüm futbol kulüplerinin borcunun yarısından fazlasını oluşturuyor. Toplamda 15 kulübün devlete borcu ise 30 milyon Euro’dan fazla.

Kıbrıslı Rum Vergi Komiseri Sotiris Markides, kulüp yöneticileriyle yaptığı görüşmelerde, ödemelerin zamanında yapılmaması durumunda mevcut ve eski yöneticilere dava açılacağını ve tüm yasal adımların devreye gireceğini açıkladı. 2023 taksitlendirme planına göre kulüpler, borçlarını 2037 yılına kadar tamamen kapatacak.

SOSYAL GÜVENLİK BORÇLARI BİR DİĞER SORUN

Vergi borçları kadar dikkat çeken diğer konu ise Sosyal Güvenlik borçları. Toplam borç 12 milyon Euro seviyesinde ve taksitlendirme yapılamadığı için kulüpler hemen ödeme yapmak zorunda.

Sosyal Güvenlik borçları detayları:

APOEL: 5,4 milyon €

Apollon: 2,86 milyon €

AEL: 963.000 €

Anorthosis: 1,11 milyon €

Athletiko Laiko Somateio Omonia 1948: 57.674 €

Omonia Aradippou: 33.466 €

Othellos Athienou: 120.137 €

AEZ: 182.253 €

DOXA Katokopias THOI: 205.802 €

Olympiacos: 23.131 €

PAEEK: 13.193 €

Ermis: 66.000 €

APOEL ve Anorthosis’in mevcut ve eski yönetim kurulu üyeleri, vergi ve sosyal güvenlik borçları nedeniyle Güney Kıbrıs'ta adli süreçten geçmiş ve cezalandırılmıştı.