Rum polisinin geçen cumartesi akşamı Limasol, Lefkoşa Rum kesimi ve Larnaka’da çıkan bir dizi olay sonucunda 7 genci tutukladığı haber verildi.

Çıkan olaylar arasında yangına neden olma, kötü niyetle hasar verme ve polis mensuplarına saldırıların bulunduğunu yazan Haravgi gazetesi, cumartesi gecesi çıkan olaylar çerçevesinde çöp kutuları, lastikler, çardaklar ve kuru otların yandığını belirtti.

Çıkan olaylar çerçevesinde bazı kamu mülkleri ile özel mülklerde hasar meydana geldiğini kaydeden gazete, üç polis aracının da taş atılması yüzünden hasar gördüğünü kaydetti.

Gazete, polisten yapılan açıklamaya dayanarak gençlerin yasa dışı bir şekilde toplandığını ve polislere maytap, taş ve el yapımı patlayıcı mekanizmalar fırlattıklarını belirtti.

Polisin olaylarla ilgili olarak toplamda 7 kişiyi tutukladığını yazan gazete, Limasol’da 18 yaşından küçük 4 genç ile 18 yaşında bir kişi ve Larnaka’da da iki yetişkinin tutuklandığını yazdı.

Gazete, Larnaka’da tutuklanan iki yetişkin aleyhinde tasarrufunda uyuşturucu bulundurma suçundan soruşturma başlatıldığını da ekledi.

Alithia ise haberinde polis memurlarının çıkan olaylarda hafif şekilde yaralandıklarını aynı zamanda gençlerin polise molotof attıklarını yazdı.