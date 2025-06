Son yapılan araştırmalar Güney Kıbrıs'taki gençlerde çevrimiçi oyun, kumar, sigara ve alkol kullanımının arttığını ortaya koydu.

Politis’in “Son Araştırmanın Sonuçları Kıbrıs’taki Gençler İçin Tehlike Çanı Çalıyor… Gençler Oyun ve Kumara Kapılmış” başlıklı manşet haberine göre “European School Survey Project on Alchol and Other Drugs” (ESPAD) araştırmasında 15-16 yaş grubundaki Rum gençlerin neredeyse 10'da 4’ünün şans oyunu oynadığını sonucuna ulaştı.

Habere göre AB ve Avrupa Ekonomik Alanı’na dahil 37 ülkeden öğrencilerin katıldığı araştırmadan son bir yıl içerisinde kumar (sanal bet) ve çevrimiçi oyunlarla uğraşan gençlerle ilgili Avrupa ortalaması yüzde 23 iken bu oran Güney Kıbrıs’ta yüzde 35,9'e ulaştı. ESPAD’ın aynı konuda 2019’da yaptığı araştırmada Güney Kıbrıs’taki oran yüzde 33, 2015’te ise yüzde 29 çıkmıştı.

ESPAD araştırmasında 15-16 yaş grubundaki Rum gençlerin yüzde 23,6’sının hayatları boyunca en az bir kez, yüzde 7,6’sının her gün sigara içtiği, yüzde 5’inin ilk kez 13 yaşından önce sigara içtiği, yüzde 8’inin elektronik sigarayı ilk kez 13 yaşından önce denediği ve yüzde 23’ünün sıklıkla elektronik sigara kullandığı ortaya çıktı.

Aynı araştırmada belirtilen yaş aralığındaki Rum gençlerin yüzde 68,4’ünün bir kez bile olsa alkol aldığı, yüzde 43’ünün sıklıkla alkol kullandığı, yüzde 36,8’inin alkol aldığında 5 kadehten fazla içtiği, yüzde 88’inin alkollü içki ve diğer maddelere erişimin kolay olduğuna inandığı sonucu da çıktı.