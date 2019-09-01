12 yaşındaki kız Güneyde kayıp

Rum polisi 12 yaşındaki İngiltere vatandaşı Sienna Summers’in bu sabahtan beri kayıp olduğunu açıkladı.

Rum haber kaynaklarına göre kayıp kızın bulunması için halktan yardım isteyen polis, Dali’deki evinden kaybolan kızın 1.80 boyunda, uzun siyah saçlı olduğunu ve kaybolduğu sırada “siyah etek ve üst” ile beyaz spor ayakkabı giydiğini belirtti.

Polis açıklamasında, konuya ilişkin bilgisi olanların en yakın polis karakoluna veya telefonla polise bilgi vermeleri istendi.