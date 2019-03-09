22 ülkeden ticari danışman Güney Kıbrıs'ı ziyaret edecek

22 ülkeden ticari danışmanın oluşturacağı bir heyetin önümüzdeki hafta Güney Kıbrıs’a giderek, devlet yetkilileri ve işadamlarıyla temaslarda bulunacağı belirtildi.

Rum Ticaret ve Sanayi Odası (KEVE) tarafından yapılan açıklamaya göre, ziyaretin Rum Enerji Bakanlığı, Atina’daki “Kıbrıs” Elçiliği Ticaret Merkezi ve “Enterprise Greece” inisiyatifi çerçevesine dâhil olduğunu yazan Fileleftheros, etkinliğin amacının ihracatın artması aynı zamanda Güney Kıbrıs’taki yatırım fırsatlarının tanıtılması olduğunu kaydetti.

Gazete, görüşmelerin 14 Mart’ta Lefkoşa Rum kesimindeki Filokseniya kongre merkezinde yapılacağını ekledi.