ABD Büyükelçisinden Maraş çağrısı

ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judth Garber, Türkiye ve KKTC’ye, kapalı bölge Maraş konusunda açıkladıkları eylemlerden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, ABD’nin Güney Kıbrıs Büyükelçisi Judth Garber’in dün Rum Meclis Başkanı Annita Dimitriu’ya biraraya geldiğini, görüşmede kapalı bölge Maraş, UNFICYP raporu ve ilişki ilişkilerin görüşüldüğünü yazdılar.

Gazete: “Maraş Konusundaki Eylemleri Engellemek İstiyorlar” başlığı altında verdiği haberinde, dün Rum Meclis Başkanı Dimitriu’yla biraraya gelen Garber’ın görüşmede, ABD’nin “Türkiye ve Kıbrıs Türk liderliğine, Maraş konusunda ilan ettikleri eylemleri geri almaya çağırdığını söylediğini” aktardı.

Habere göre, görüşmeye ilişkin yapılan resmi açıklamada, Garber’ın, ülkesinin Kıbrıs sorununun çözümü müzakerelerinin yeniden başlaması yönünde BM çabalarını desteklediğini dile getirdiği vurgulandı.



Habere göre Dimitriu ise görüşmede, Kıbrıs sorununun çözümü çabaları, UNFICYP’in görev süresinin uzatılması ve Maraş konusunda verdiği destek ve ilkelere bağlılığı sebebiyle ABD’ye teşekkür etti.YUNANİSTAN’DAN MARAŞ AÇIKLAMASIÖte yandan gazete bir diğer haberinde, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias’ın, Lübnan Dışişleri ve Savunma Bakanı Zeina Akar’la Atina’da bir görüşme gerçekleştirdiğini, görüşme sonrasında yaptığı açıklamada Türkiye’nin kapalı bölge Maraş konusundaki faaliyetlerinden duyduğu endişeyi dile getirdiğini yazdı.Habere göre Dendias açıklamasında özetle, Türkiye’nin Maraş konusundaki açıklama ve eylemlerinin bölgedeki istikrarı bozucu nitelikte ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına aykırı olduğu iddiasında bulunarak bu açıklama ve eylemlerin kendilerinde endişeye sebep olduğunu vurguladı.Dendias ayrıca, Lübnan’a yönelik yaptıkları yardımlara değinerek, ikili ilişkilerinin iyi düzeyde olduğunu belirtti.