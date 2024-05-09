Rum Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun, doğal gaz konusunda yeni bir zaman takvimi gündeme getirdiği belirtildi.

Alithia gazetesi “Kıbrıs Doğal Gazı 2027’de Piyasalarda” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs’ın enerji alanında yaşadığı durgunluğun yanı sıra tüketicilerin 2023 yılı sonundan veya 2024 yılı başından itibaren ucuz elektrik beklentisine hükümetin yanıt verememesi gibi konuları ve Enerji Bakanı Yorgos Papanastasiu’nun yeni açıklamalarına yer verdi.

Habere göre Enerji Bakanı Papanastasiu, Rum Devlet Radyo ve Televizyonu RIK’in “Güney Kıbrıs’ın kendi yataklarından ne zaman doğal gaz elde edeceği” şeklindeki bir soru üzerine, bakanlığının planı çerçevesinde Güney Kıbrıs doğal gazının 2027’de piyasalarda olacağını açıkladı.

Papanastasiu, bunun yanıtlaması zor olan bir soru olduğunu çünkü bunun; ekonomi, yatırım, yeşil geçiş, bölgede hâkim olan olaylar nedeniyle jeopolitik konularla alakalı olduğunu belirtti.

Bakanlığı’nın hedefinin Güney Kıbrıs doğal gazının 2027 yılı başlarında piyasalara girmesi olduğunu belirten Papanastasiu, planlarının bu şekilde olduğunu ifade etti.

Papanastasiu, Vasiliko’daki doğal gaz terminali konusunda ise 2024 yılı sonuna kadar, CPP şirketi tarafından projenin teslim edilmesinin beklendiğini de söyledi.

Papanastasiu, “Kronos 1” ve “Kronos 2” yataklarının ruhsatını elinde bulunduran ENI şirketi ile yapılan görüşmelerde yeni bir şeyin olmadığını belirtti.

Chevron ve “Afrodit” yatağına ilişkin ikinci önerinin ret edilmesi konusunda açıklama yapan Papanastasiu, herhangi bir anlaşmazlığın bulunmadığını, altı aylık sürenin tanındığı bazı izahatlar istendiğini belirtti.

Yolun daha net olabilmesi açısından ek bilgileri alma gerekliliğini duyduklarını söyleyen Papanastasiu, bunun ayrıca yüzer tesis veya doğal gazın destinasyonları ile alakalı olmadığını da ifade etti.

Her iki tarafın gidişatının ortak olduğunu bu nedenle izahata gerek olduğunu ifade eden Papanastasiu, Chevron şirketi ile yüzer tesis konusunda yaşanan anlaşmazlığın aşılıp aşılmadığı ya da ikinci öneri içerisinde yer alıp almadığı konusunda ise ayrıntı vermekten kaçındı.