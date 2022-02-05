ABD'den destek buldu

Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis, ABD’ye yaptığı üç günlük çalışma ziyaretini Perşembe günü tamamladı. Washington’da ABD’li dengi Antony Blinken de dahil bir dizi temasta bulunan Kasulidis’in, muhataplarından, “Kıbrıs sorununa iki toplumlu, iki bölgeli federasyon modeli zemininde çözüm bulunması” çabalarına destek aldığı bildirildi.

Fileleftheros’un Dışişleri Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı habere göre Kasulidis, üç günlük ziyareti çerçevesinde ABD’li dengi Antony Blinken, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, Ulusal Güvenlik Konseyi Avrupa Müdürü Amanda Sloat, Senato Dış Konular Komitesi Başkanı Robert Menendez, Temsilciler Meclisi Dış Konular Komitesi Başkanı Gregory Meeks ve komite üyeleri, ABD Dış Konular Bakan Yardımcısı Victoria Nuland, ABD Dışişleri Bakanlığı Enerji Güvenliği Danışmanı Amos Hochstein ile görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Kasulidis’in muhatapları ile son yıllarda stratejik nitelik kazanan Güney Kıbrıs-ABD ikili iş birliğinin araştırma, teknoloji, güvenlik, yazılım desteği ve personel eğitimi alanlarında derinleştirilip yükseltilmesi yöntemlerini görüştü.

Rum tarafının Kıbrıs sorununda bundan sonra atılacak adımlar ve iyi ortam yaratılmasıyla ilgili algısını aktaran Kasulidis, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in, Kıbrıs’taki iki taraf arasında yeniden güven yaratılması hedefli Güven Yaratıcı Önlemler önerisini izah etti. Muhataplarından, “uzlaşılmış modelde ve BM Güvenlik Konseyi kararlarına uygun çözüm çabalarına” destek buldu.

Yoannis Kasulidis, Rum yönetiminin Doğu Akdeniz bölgesi ülkeleriyle oluşturduğu, özellikle de 3+1 (Güney Kıbrıs, Yunanistan, İsrail + ABD) iş birliği oluşumları hakkında bilgi verdiği temaslarında somut sonuçlar alınabilmesi için 3+1 oluşumunun siyasi yöneliminin güçlendirilmesi gerektiği ortak saptamasına varıldı.

Enerji konularında da görüş alış verişinde bulunuldu ve bu bağlamda EuroAsia Interconnector gibi sürdürülebilir ve yeşil perspektifi güvenceye alacak ve bölgesel iş birliği ruhu üretecek projeler yürütülmesinin önemine vurgu yapıldı.

Kasulidis, Washington’da bulunduğu sürede, ABD’de yaşayan Rum ve Yunanlar tarafından onuruna verilen davete katıldı, davette, Washington temaslarının sonuçları değerlendirildi. Kasulidis son olarak Washington merkezli düşünce kuruluşlarının temsilcileriyle çalışma kahvaltısında bir araya gelerek Rum dış politikasının ana hedef ve taleplerini anlattı.



Alithia gazetesi, “Blinken’in Açıklaması Başarıya Mühür” başlıklı haberinde Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlığı açıklamasını aktardı ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in “ikili ilişkilerimiz daha önce hiç olmadığı kadar güçlü” sözünün Kasulidis’in Washington ziyaretinin başarısını gösterdiği yorumunu yaptı.Haravgi ilgili açıklamayı, “ABD’den İki Bölgeli İki Toplumlu Federasyona Destek… Kasulidis’in Washington Temaslarının Odağında 3+1 Oluşumu da Vardı” başlığıyla aktardı.TATAR’IN AÇIKLAMASIÖte yandan Güney Kıbrıs’ta yayımlanan gazeteler, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, Kıbrıslı Türklerin eşit egemenlik statüsü kabul edilmeden Kıbrıs sorununun özünü etkileyen yaklaşımlara cevap vermesinin söz konusu olmadığı açıklamasını okurlarına çeşitli başlıklarla aktardı.Gazetelerin bu konudaki haberlerinin başlıkları şöyle:Alithia: “GYÖ Önerisini Çok İyi Biliyor Ama Kendisine İletilmediğini Söylüyor… Tatar Tepkisi… Güven Yaratıcı Önlemleri Reddetmeyi Sürdürüyor, Önünde Olmadığını Söylüyor Ancak Egemenlik Konusunda Kabul Edilemez Talepte Bulunuyor”Haravgi: “GYÖ Önerisini Hiç Duymadı… Tatar Maraş-Timbu (Ercan) Önerisini Bilmezden Geliyor”Fileleftheros: “Daha Okumadan GYÖ’leri Reddediyor… Ersin Tatar Nikos Anastasiadis’ten Hiçbir Öneriye Olumlu Bakmasının Söz Konusu Olmadığını İletiyor”