Adaya yeni gelen BM personeli 14 günlük tecritte tutuluyor

BM`nin Kıbrıs`taki Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs’taki BM misyonunda görev yapmak amacıyla son günlerde adaya gelen personelin 14 gün için tecritte tutulacağını ifade ederek, devamla görevine başlayabileceğini ve bunun UNFICYP’in Covid-19 virüse karşı aldığı önlemler çerçevesinde uygulandığını söyledi.



UNFICYP bu arada ara bölgede operasyonlarına devam ettiğini ve her iki tarafla temasta bulunduğunu ifade eden Siddique, UNFICYP’in adadaki operasyonlarına devam etmesi ve Covid-19 virüsünün yayılmasının engellenmesi için gerekli önlemleri aldığını belirtti.



Aleem Siddique, UNFICYP’in Dünya Sağlık Örgütü, BM Merkezi ile yerel yönetimleri tarafından verilen talimatlarını uyguladığını belirtti.



BM`nin Kıbrıs`taki Basın Sözcüsü Aleem Siddique, Kıbrıs Haber Ajansı’na UNFICYP’in ayrıca Türk işgali altındaki bölgelerde ikamet eden Maronit ve Kıbrıslı Rumlara insani yardım taşımaya devam ettiğini de söyledi.