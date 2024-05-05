Rum Ortodoks Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios, Hz. İsa'nın çarmıha gerilip gömülmesinden sonra yeniden dirildiğine inanılan Paskalya yortusu dolayısıyla bütün kiliselere gönderdiği genelgede “ana vatan” dediği Yunanistan’daki hükümete “vakit varken sesimizi duy” çağrısında bulundu.

Rum radyosuna göre Yeorgios genelgede “bu yıl İsa’nın diriliş mutluluğunun Barış Harekatının 50’nci yıldönümü ile gölgelendiğini” savundu. Türkiye’nin diyalog değil tezlerini dayatmak istediğini savunan Yeorgios, müzakerelerinin yeniden başlaması için Kıbrıs Türk tarafının yeni şartlarının kabul edilmesinin “hata olacağını” iddia etti.

Yeorgios “askeri anlamda güçlenmenin ve mücadelelerinin başarıyla sonuçlanması için Yunanistan ile Güney Kıbrıs’ın, bütün cephelerde ortak hareket etmesi gerektiğinin şart olduğunu” savundu.

Yeorgios “ana vatan” olarak hitap ettiği Yunanistan’a “vakit varken sesimizi duy. Derhal ve etkili şekilde harekete geçmezsek korkarım ki Helenizm Kıbrıs’ta mazi olacak” uyarısında bulundu

Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis ise KKTC sınırları içerisindeki eski Rum kiliselerinin 50 yıldır “sessiz” kalan çanlarının bu yıl da çalmadığını belirttiği Paskalya mesajında, zorluklarla karşılaşmasına rağmen öncelikli kaygısının Kıbrıs sorununun çözümü için özlü müzakerelere yeniden başlaması olduğunu savundu.

Hristodulidis Türk tarafının tavrı nedeniyle “zorlukla karşılaştığını” ancak buna rağmen “BM kararları ve AB’nin ilke ve değerleri temelinde kurtuluş ve yeniden birleşme vizyonu ve önceliği ile bütün gücüyle çalışacağını” savundu.