AKEL'den İlker Kılıç için mesaj

AKEL, Lefkoşa’da bugün toprağa verilecek Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) ilk üyelerinden, CTP Londra Dayanışma Derneği ve Londra Toplum Merkezi’nin uzun yıllar başkanlığını sürdüren İlker Kılıç için taziye yayımladı.

Haravgi gazetesi, AKEL’in mesajında, Kılıç’ın kaybından dolayı derin üzüntü duyduğunu belirterek, Kılıç’ın AKEL’in yakın dostu olduğunu ve geçen yıl, Londra’daki İki Toplumlu inisiyatif’in kurulmasında öncülük ettiğini kaydettiğini yazdı.

Haberde, AKEL’in, Kılıç’ın bugün düzenlenecek cenazesine katılacağı da belirtildi.