AKEL, geçişlerin normalleştirilmesini istedi

AKEL, sınır kapılarındaki geçişlerde uygulanan kısıtlayıcı tedbirlerin birinci yılı nedeniyle bir açıklama yaptı.

Haravgi gazetesine göre AKEL açıklamasında, sınır kapılarındaki geçişlerin kademeli olarak normalleştirilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

Sınır kapılarının, 2003 yılında açılmasının Kıbrıslı Türklerin ve Kıbrıslı Rumların birlikte var olabilecekleri ve ortak geleceklerini birlikte kurabilecekleri açısından büyük bir gösterge olduğunu belirten AKEL, ileriki dönemlerde, ilgili teknik komiteler aracılığıyla, geçişlerin normalleştirilmesi için kademeli tedbirlerin uygulanması gerektiğini ifade etti.

AKEL, aşılama ve hızlı test sürecinin, geçiş dönemi aşamaları için büyük bir aracı teşkil edebileceğini de söyledi.

“ATHİENU”(KİRACIKÖY) BÖLGESİNE ÇİT ÇEKİLECEK

Öte yandan Politis gazetesi, Dışişleri Bakanlığı’nın, polis iş birliğiyle, “Athienu” (Kiracıköy) bölgesindeki ara bölgeye yönelik giriş çıkışların engellenmesi amacıyla ileriki günlerde çit çekeceğini belirtti.

Gazete, mülteci akınının önlenmesi için aynı tedbirin “Omorfo”(Güzelyurt) bölgesinde de uygulanmasının beklendiğini yazdı.

Habere göre hükümet kaynakları, çitlerin yerleştirilmesinin daimi değil, geçici olacağını ve mülteci akınının azalması için gerekli olan zaman kadar süreceğini belirttiler.

Gazete, çitlerin yerleştirileceği noktaların polis ve Rum Milli Muhafız Ordusu iş birliğinde belirleneceğini de yazdı.

Habere göre Rum Dışişleri Bakanlığı, ara bölgeden mülteci akınının kısıtlanmasını gerekli görüyor.